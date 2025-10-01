Unternehmensverzeichnis
Logitech
Logitech Industriedesigner Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Industriedesigner-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Logitech beläuft sich auf $133K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Logitechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Gesamt pro Jahr
$133K
Stufe
I3
Grundgehalt
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
9 Jahre
Jahre Erfahrung
10 Jahre
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Logitech unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Industriedesigner bei Logitech in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $239,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Logitech für die Position Industriedesigner in San Francisco Bay Area beträgt $133,200.

