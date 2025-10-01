Unternehmensverzeichnis
Logitech
Logitech Business-Analyst Gehälter in Greater Austin Area

Die Business-Analyst-Vergütung in Greater Austin Area bei Logitech beträgt $150K pro year für I3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Logitechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügen

Neueste Gehaltsangaben
Vergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Daten exportieren

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Logitech unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Business-Analyst bei Logitech in Greater Austin Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Logitech für die Position Business-Analyst in Greater Austin Area beträgt $144,000.

