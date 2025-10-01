Unternehmensverzeichnis
Loggi
Loggi Software-Engineering-Manager Gehälter in Greater Sao Paulo

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Greater Sao Paulo bei Loggi beläuft sich auf R$491K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Loggis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Gesamt pro Jahr
R$491K
Stufe
L5
Grundgehalt
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
11+ Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Loggi?

R$880K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Loggi in Greater Sao Paulo liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$928,570. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Loggi für die Position Software-Engineering-Manager in Greater Sao Paulo beträgt R$543,941.

Weitere Ressourcen