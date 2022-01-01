Unternehmensverzeichnis
LivePerson Gehälter

LivePersons Gehaltsbereich reicht von $24,097 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $402,000 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LivePerson. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $86.9K
Software-Engineering-Manager
Median $184K
Technischer Programmmanager
Median $400K

Produktdesigner
Median $132K
Verwaltungsassistent
$24.1K
Business-Analyst
$54.8K
Kundenservice
$137K
Datenanalyst
$62.4K
Data-Science-Manager
$235K
Datenwissenschaftler
Median $142K
Personalwesen
$143K
Informationstechnologe (IT)
$252K
Marketing
$120K
Produktmanager
$132K
Programmmanager
$201K
Projektmanager
$402K
Personalvermittler
$166K
Lösungsarchitekt
$135K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei LivePerson ist Projektmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $402,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei LivePerson beträgt $139,395.

