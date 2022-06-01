LiveIntent Gehälter

LiveIntents Gehaltsbereich reicht von $86,700 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $220,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LiveIntent . Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025