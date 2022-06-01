Unternehmensverzeichnis
LiveIntent
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

LiveIntent Gehälter

LiveIntents Gehaltsbereich reicht von $86,700 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $220,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LiveIntent. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Vertrieb
Median $220K
Datenwissenschaftler
$86.7K
Produktmanager
$87.1K

Software-Ingenieur
$99.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei LiveIntent ist Vertrieb mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $220,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei LiveIntent beträgt $93,296.

