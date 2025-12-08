Unternehmensverzeichnis
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Levi Ray & Shoup reicht von $128K bis $182K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Levi Ray & Shoups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$145K - $165K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$128K$145K$165K$182K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Levi Ray & Shoup?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Levi Ray & Shoup in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $181,626. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Levi Ray & Shoup für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $127,754.

