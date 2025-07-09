Unternehmensverzeichnis
Leverage Edu
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Leverage Edu Gehälter

Leverage Edus Gehaltsbereich reicht von $4,546 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $9,244 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Leverage Edu. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Marketing
$4.5K
Vertrieb
$6.5K
Software-Ingenieur
$9.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Leverage Edu ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $9,244. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Leverage Edu beträgt $6,472.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Leverage Edu gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Netflix
  • Amazon
  • Stripe
  • Square
  • Snap
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen