Level Home Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in United States bei Level Home reicht von $189K bis $263K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Level Homes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $203K - $239K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $189K $203K $239K $263K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Level Home unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Level Home ?

