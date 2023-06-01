Level Ex Gehälter

Level Exs Gehaltsbereich reicht von $91,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $125,625 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Level Ex . Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025