Lev
Lev Manager für Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Manager für Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Lev reicht von $149K bis $208K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Levs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

$161K - $187K
$149K$161K$187K$208K
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Manager für Geschäftsabläufe bei Lev liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lev für die Position Manager für Geschäftsabläufe beträgt $148,750.

