Lettuce Grow Gehälter

Lettuce Grows Gehaltsbereich reicht von $109,450 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $125,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Lettuce Grow . Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025