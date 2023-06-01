Let's Highlight Gehälter

Let's Highlights Gehaltsbereich reicht von $112,200 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $248,750 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Let's Highlight . Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025