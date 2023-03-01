Unternehmensverzeichnis
Leroy Merlin
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Leroy Merlin Gehälter

Leroy Merlin's Gehaltsbereich reicht von $13,127 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $114,425 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Leroy Merlin. Zuletzt aktualisiert: 8/13/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $35.1K

Backend-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $77.4K
Data Science Manager
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Data Scientist
$16.1K
Produktdesigner
$114K
Vertrieb
$13.1K
Software Engineering Manager
$104K
Technischer Programm-Manager
$53.4K
Risikokapitalgeber
$20.8K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Leroy Merlin gemeldet wurde, ist Produktdesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $114,425. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Leroy Merlin gemeldet wurde, beträgt $35,087.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Leroy Merlin gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Spotify
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen