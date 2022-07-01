Unternehmensverzeichnis
Leia
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Leia Gehälter

Leias Gehaltsbereich reicht von $98,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $228,850 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Leia. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $165K
Datenwissenschaftler
$98K
Technischer Programmmanager
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Leia είναι Technischer Programmmanager at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $228,850. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leia είναι $165,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Leia gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Airbnb
  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • PayPal
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen