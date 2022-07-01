Leia Gehälter

Leias Gehaltsbereich reicht von $98,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $228,850 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Leia . Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025