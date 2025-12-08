Unternehmensverzeichnis
Legato Health Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Legato Health Technologies Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in India bei Legato Health Technologies reicht von ₹2.64M bis ₹3.75M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Legato Health Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$34K - $38.7K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Legato Health Technologies?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programmmanager bei Legato Health Technologies in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,754,155. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Legato Health Technologies für die Position Programmmanager in India beträgt ₹2,640,635.

