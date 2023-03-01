Unternehmensverzeichnis
LeasePlan
LeasePlan Gehälter

LeasePlans Gehaltsbereich reicht von $10,235 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $159,100 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LeasePlan. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Software-Ingenieur
Median $90.6K
Business-Analyst
$68.6K
Datenanalyst
$70.4K

Datenwissenschaftler
$10.2K
Produktdesigner
$87K
Cybersicherheitsanalyst
$111K
Software-Engineering-Manager
$159K
Lösungsarchitekt
$122K
FAQ

Najbolje plačana pozicija pri LeasePlan je Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $159,100.
Povprečno letno skupno plačilo pri LeasePlan je $88,797.

Weitere Ressourcen