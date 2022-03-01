Unternehmensverzeichnis
LeanIX
LeanIX Gehälter

LeanIXs Gehaltsbereich reicht von $57,897 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $101,654 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LeanIX. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $69.4K
Unternehmensberater
Median $102K
Informationstechnologe (IT)
$69.3K

Produktdesigner
$57.9K
Software-Engineering-Manager
$83.2K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei LeanIX ist Unternehmensberater mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $101,654. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei LeanIX beträgt $69,396.

