Unternehmensverzeichnis
League
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

League Gehälter

League's Gehaltsbereich reicht von $68,665 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $150,750 für einen Cybersicherheitsanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von League. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $120K
Software Engineering Manager
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Geschäftsentwicklung
$68.7K
Texter
$70.9K
Rechtswesen
$144K
Produktdesigner
$116K
Cybersicherheitsanalyst
$151K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at League is Cybersicherheitsanalyst at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für League gefunden

Verwandte Unternehmen

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen