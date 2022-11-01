LeadSquared Gehälter

LeadSquareds Gehaltsbereich reicht von $18,402 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $167,385 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von LeadSquared . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025