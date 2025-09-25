Unternehmensverzeichnis
LayerZero Labs
LayerZero Labs Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Canada bei LayerZero Labs beläuft sich auf CA$176K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für LayerZero Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Median-Paket
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$176K
Stufe
180000
Grundgehalt
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei LayerZero Labs?

CA$226K

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at LayerZero Labs in Canada sits at a yearly total compensation of CA$409,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LayerZero Labs for the Software-Ingenieur role in Canada is CA$169,320.

