Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Vancouver bei Later beläuft sich auf CA$152K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Laters Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$152K
Stufe
L3
Grundgehalt
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
11 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Later?

CA$226K

Neueste Gehaltsangaben
FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Later in Greater Vancouver sits at a yearly total compensation of CA$172,843. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Later for the Software-Ingenieur role in Greater Vancouver is CA$129,022.

