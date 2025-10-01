Unternehmensverzeichnis
Landmark Group
Landmark Group Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Landmark Group beläuft sich auf ₹1.38M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Landmark Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹1.38M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Landmark Group?

₹13.94M

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Beitragen

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Landmark Group in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,832,983. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Software-Ingenieur role in Greater Bengaluru is ₹1,384,866.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Landmark Group gefunden

