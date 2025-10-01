Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Lam Research Produktmanager Gehälter in Greater Portland Area

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in Greater Portland Area bei Lam Research beläuft sich auf $180K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
Gesamt pro Jahr
$180K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lam Research?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Produktmanager at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Produktmanager role in Greater Portland Area is $180,000.

