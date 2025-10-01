Lam Research Maschinenbauingenieur Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Maschinenbauingenieur-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Lam Research beläuft sich auf $155K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket Lam Research Mechatronics Engineer Fremont, CA Gesamt pro Jahr $155K Stufe L3 Grundgehalt $135K Stock (/yr) $20K Bonus $0 Jahre im Unternehmen 3 Jahre Jahre Erfahrung 3 Jahre

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Lam Research ?

Wie ist der Vesting-Plan bei Lam Research ?

