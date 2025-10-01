Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Maschinenbauingenieur

  • Alle Maschinenbauingenieur-Gehälter

  • Greater Portland Area

Lam Research Maschinenbauingenieur Gehälter in Greater Portland Area

Das mittlere Maschinenbauingenieur-Vergütungspaket in Greater Portland Area bei Lam Research beläuft sich auf $169K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Gesamt pro Jahr
$169K
Stufe
L4
Grundgehalt
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$19.5K
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
9 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lam Research?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Maschinenbauingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Maschinenbauingenieur bei Lam Research in Greater Portland Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $294,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lam Research für die Position Maschinenbauingenieur in Greater Portland Area beträgt $169,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Lam Research gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen