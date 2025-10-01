Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Maschinenbauingenieur

  • Alle Maschinenbauingenieur-Gehälter

  • Greater Bengaluru

Lam Research Maschinenbauingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Maschinenbauingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Lam Research beläuft sich auf ₹2.28M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹2.28M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
13 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lam Research?

₹13.94M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Maschinenbauingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

FAQ

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Maschinenbauingenieur v Lam Research in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,715,319. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lam Research pre pozíciu Maschinenbauingenieur in Greater Bengaluru je ₹2,099,653.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Lam Research gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen