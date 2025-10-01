Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Elektroingenieur

  • Alle Elektroingenieur-Gehälter

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Elektroingenieur Gehälter in San Francisco Bay Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$120K - $140K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$104K$120K$140K$149K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 1 weitere Elektroingenieur Einträge bei Lam Research um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Elektroingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Elektroingenieur bei Lam Research in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $148,941. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lam Research für die Position Elektroingenieur in San Francisco Bay Area beträgt $104,386.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Lam Research gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen