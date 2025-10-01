Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Lam Research Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Bengaluru

Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

₹13.94M

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Datenwissenschaftler la Lam Research in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,742,810. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lam Research pentru rolul de Datenwissenschaftler in Greater Bengaluru este ₹3,163,544.

Weitere Ressourcen