Lam Research
Lam Research Chemieingenieur Gehälter in Taiwan

Das mittlere Chemieingenieur-Vergütungspaket in Taiwan bei Lam Research beläuft sich auf NT$2.12M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Gesamt pro Jahr
NT$2.12M
Stufe
PE3
Grundgehalt
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lam Research?

NT$5.09M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Enthaltene Titel

Process Engineer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Chemieingenieur bei Lam Research in Taiwan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$16,925,401. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lam Research für die Position Chemieingenieur in Taiwan beträgt NT$2,121,661.

