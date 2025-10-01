Unternehmensverzeichnis
Lam Research
Lam Research Business-Analyst Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Business-Analyst-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Lam Research beläuft sich auf $120K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lam Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lam Research
Business Analyst
Livermore, CA
Gesamt pro Jahr
$120K
Stufe
3
Grundgehalt
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
5 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lam Research?

$160K

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Lam Research unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Business-Analyst bei Lam Research in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $191,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lam Research für die Position Business-Analyst in San Francisco Bay Area beträgt $111,200.

