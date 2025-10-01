Unternehmensverzeichnis
Kyndryl
Kyndryl Software-Ingenieur Gehälter in Hungary

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kyndryls Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

HUF 56.34M

Was sind die Karrierestufen bei Kyndryl?

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Kyndryl in Hungary sits at a yearly total compensation of HUF 13,892,326. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Software-Ingenieur role in Hungary is HUF 7,434,190.

Weitere Ressourcen