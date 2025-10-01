Unternehmensverzeichnis
KX
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater London Area

KX Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater London Area bei KX beläuft sich auf £80K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für KXs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
KX
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£80K
Stufe
L3
Grundgehalt
£80K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
18 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei KX?

£121K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei KX in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £87,140. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei KX für die Position Software-Ingenieur in Greater London Area beträgt £80,035.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für KX gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Airbnb
  • Snap
  • Apple
  • Square
  • Flipkart
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen