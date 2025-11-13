Unternehmensverzeichnis
KPMG
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Software-Ingenieur Level

Senior Software Engineer

Levels bei KPMG

Levels vergleichen
  1. Associate Software Engineer
  2. Senior Associate Software Engineer
  3. Software Engineer
    4. Zeige 1 weitere Levels
Durchschnitt Jährlich Gesamtvergütung
₹24,322
Grundgehalt
₹1,965,805
Aktienanteil ()
₹0
Bonus
₹144,834
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für KPMG gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Vanguard
  • CoreLogic
  • William Blair
  • Fisher Investments
  • Synechron
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen