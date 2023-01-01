Unternehmensverzeichnis
Kohler
Kohler Gehälter

Kohlers Gehaltsbereich reicht von $58,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Programmmanager am unteren Ende bis $170,850 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kohler. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
Median $80K
Maschinenbauingenieur
Median $94.8K
Unternehmensanalyst
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Datenwissenschaftler
$115K
Produktdesigner
$164K
Produktmanager
$139K
Programmmanager
$58.8K
Lösungsarchitekt
$144K
Technischer Programmmanager
$171K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Kohler ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $170,850. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kohler beträgt $114,570.

