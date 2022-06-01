Unternehmensverzeichnis
Kofax
Kofax Gehälter

Kofaxs mittleres Gehalt beträgt $71,142 für einen Software-Ingenieur . Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kofax. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
Median $71.1K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Kofax ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $71,142. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kofax beträgt $71,142.

