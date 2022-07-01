Koddi Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Koddis Gehaltsbereich reicht von $78,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $174,125 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Koddi. Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025

Software-Ingenieur
Median $78K

Backend Software-Entwickler

Software-Engineering-Manager
$174K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Koddi ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,125. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Koddi beträgt $126,063.

