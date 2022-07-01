KNZ Gehälter

KNZs Gehaltsbereich reicht von $34,825 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $190,950 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KNZ . Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025