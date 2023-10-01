Knowunity Gehälter

Knowunitys Gehaltsbereich reicht von $49,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $75,998 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Knowunity . Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025