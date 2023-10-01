Unternehmensverzeichnis
Knowunity
Knowunity Gehälter

Knowunitys Gehaltsbereich reicht von $49,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $75,998 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Knowunity. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Software-Ingenieur
Median $76K
Produktdesigner
$49K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Knowunity ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $75,998. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Knowunity beträgt $62,499.

Weitere Ressourcen

