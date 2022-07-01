Unternehmensverzeichnis
Known
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Known Gehälter

Knowns Gehaltsbereich reicht von $35,175 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $161,190 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Known. Zuletzt aktualisiert: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data-Science-Manager
$161K
Datenwissenschaftler
$153K
Software-Ingenieur
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Known ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $161,190. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Known beträgt $153,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Known gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen