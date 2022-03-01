Knightscope Gehälter

Knightscopes Gehaltsbereich reicht von $130,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $231,835 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Knightscope . Zuletzt aktualisiert: 10/22/2025