KLDiscovery
KLDiscovery Gehälter

KLDiscovery's Gehaltsbereich reicht von $8,964 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $114,425 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KLDiscovery. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

Software-Ingenieur
Full-Stack-Softwareingenieur

Business Analyst
Informationstechnologe (IT)
Unternehmensberater
Projektmanager
Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di KLDiscovery adalah Projektmanager at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $114,425. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di KLDiscovery adalah $70,000.

