Nach verschiedenen Stellenbezeichnungen erkunden
This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.
Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren →
Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.
Empfohlene Stellenangebote
Ähnliche Unternehmen
Weitere Ressourcen