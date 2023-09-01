Unternehmensverzeichnis
KKCompany
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

KKCompany Gehälter

KKCompany's Gehaltsbereich reicht von $36,568 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $83,465 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KKCompany. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $54K
Projektmanager
$36.6K
Software Engineering Manager
$83.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en KKCompany es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $83,465. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KKCompany es $53,992.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für KKCompany gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen