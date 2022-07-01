Kitware Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Kitware's Gehaltsbereich reicht von $127,000 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $293,525 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kitware. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $127K
Data Science Manager
$294K
Software Engineering Manager
$205K

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Kitware gemeldet wurde, ist Data Science Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $293,525. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Kitware gemeldet wurde, beträgt $204,820.

