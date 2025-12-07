Unternehmensverzeichnis
Keystone Peer Review Organization
Keystone Peer Review Organization Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Keystone Peer Review Organization reicht von $125K bis $177K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Keystone Peer Review Organizations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$141K - $161K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$125K$141K$161K$177K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Keystone Peer Review Organization?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Keystone Peer Review Organization in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $177,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Keystone Peer Review Organization für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $124,500.

