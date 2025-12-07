Unternehmensverzeichnis
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper Rechtsabteilung Gehälter

Die durchschnittliche Rechtsabteilung-Gesamtvergütung in United States bei Keurig Dr Pepper reicht von $218K bis $304K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Keurig Dr Peppers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$234K - $276K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$218K$234K$276K$304K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Keurig Dr Pepper?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Rechtsabteilung bei Keurig Dr Pepper in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $304,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Keurig Dr Pepper für die Position Rechtsabteilung in United States beträgt $218,400.

