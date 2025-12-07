Unternehmensverzeichnis
Kepler
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Unternehmensberater

  • Alle Unternehmensberater-Gehälter

Kepler Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in France bei Kepler reicht von €52.1K bis €74K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Keplers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$68.2K - $80.8K
France
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$60K$68.2K$80.8K$85.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Unternehmensberater Einträges bei Kepler um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Kepler?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Unternehmensberater Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Kepler in France liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €73,958. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kepler für die Position Unternehmensberater in France beträgt €52,092.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Kepler gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Rightpoint
  • Verys
  • Avanade
  • Hawke Media
  • InvestCloud
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kepler/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.