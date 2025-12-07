Unternehmensverzeichnis
Kepler Communications
Kepler Communications Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in Canada bei Kepler Communications reicht von CA$124K bis CA$176K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kepler Communicationss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$102K - $121K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$89.9K$102K$121K$128K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Kepler Communications?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Kepler Communications in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$175,601. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kepler Communications für die Position Produktdesigner in Canada beträgt CA$123,684.

Weitere Ressourcen

