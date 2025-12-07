Unternehmensverzeichnis
Kent Hospital
Kent Hospital Arzt Gehälter

Die durchschnittliche Arzt-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Kent Hospital reicht von £90.8K bis £127K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kent Hospitals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$132K - $160K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$122K$132K$160K$171K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Kent Hospital?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Arzt bei Kent Hospital in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £126,947. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kent Hospital für die Position Arzt in United Kingdom beträgt £90,833.

