KenSci Gehälter

KenScis Gehaltsbereich reicht von $114,660 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $155,775 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von KenSci . Zuletzt aktualisiert: 10/18/2025